Dokuma Kilimlere İlgi Azaldı

Şanlıurfa Siverek'te gelin olacak kızların çeyizlerine konulan dokuma kilimlere ilgi azalırken, dokumacılık mesleği de bitme noktasına geldi.

Şanlıurfa Siverek'te gelin olacak kızların çeyizlerine konulan dokuma kilimlere ilgi azalırken, dokumacılık mesleği de bitme noktasına geldi.

Bir dönemler özellikle kırsal alanda üretimi yoğun olan ve evlenecek çiftlerin çeyizlerinin vazgeçilmezi olan dokuma kilimler, sanayi yapımı halıların çoğalmasıyla eskisi gibi rağbet görmüyor. Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde kiraladığı bir dükkanda 12 yıldır makine ile dokumacılık yapan ilçenin son dokuma ustası 32 yaşındaki Sait Kaçın, dokumaya ilginin azalması nedeniyle mesleğin de bitme aşamasına geldiğini söyledi. Mesleğin devam etmesi için yardım talebinde bulunan Kaçın, "Eski bir meslek ve eski bir kültür, inşallah kaybolmaz. Bayanlar bana ipleri veya yünleri gönderir, ben de onları işlerim, daha sonra kendilerine teslim ederim. Eski dönemlerde kilimler serilir ve oturmak için kullanılırdı. Şimdi ise gelinler karyola üzerine sermek için kullanıyor" dedi.

Şu an dokuma kilimin metresinin 6 liradan yapıldığını söyleyen Kaçın, bir defa yurt dışından sipariş aldığını belirtti.