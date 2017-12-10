Dokuma’ya 5 Bin Metrekarelik Portakal Bahçesi

Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası arazisine 5 bin dönümlük portakal bahçesi kuracak.

Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası arazisine 5 bin dönümlük portakal bahçesi kuracak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeni Emek Mahallesi'ndeki Şehit Ali Daniyar Ortaokulu'nun bilişim sınıfı açılış törenine katıldı. Törende Tütüncü, kentsel dönüşümün başlatıldığı Yeni Emek Mahallesi'nin yepyeni bir yaşam merkezine dönüşeceğini kaydetti. Şehit Ali Daniyar Ortaokulu'nun etrafında yeni okullar ve yurt binaları yapıldığını belirten Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte, içinde bulunduğumuz okulu da yenilemek inşallah bize nasip olacak. Yeni Emek eğitim konusunda da farklı bir konuma yerleşecek" diye konuştu.

"488 dönüm arazinin tamamı Antalyalıların oldu"

Dokuma Fabrikası alanının tapusunun Kepez Belediyesi'ne geçtiğini kaydeden Tütüncü, "Kepez için tarihi bir günü yaşadık. Yıllar yılı şehrin elinden uçup gideceğinden endişelenilen Dokuma Fabrikası arazisi tamamen Antalyalıların oldu. Tapu dairesinden tapumuzu aldık. O korkulu süreci tamamıyla nihayetlendirmiş olduk. Hemşehrilerimize sözümüz vardı, 488 dönüm arazinin tamamı Antalyalıların olacaktı. Bugün güneş Kepez'e daha farklı doğdu. Evden çıkarken çok daha büyük huzur ve mutlulukla çıktık. En önemli sözümüzü yerine getirip, "Dokuma'yı gerçek sahibine teslim edeceğiz" demiştik" dedi.

"5 bin metrekarelik portakal bahçesi'

Kepez'in geleceğe bambaşka yürüyeceğini belirten Hakan Tütüncü, ilk iş olarak bu araziye portakal bahçesi kuracaklarını söyledi. Öğrencilere hiç portakal bahçesi görüp görmediklerini soran Tütüncü, sadece birkaç öğrencinin parmak kaldırdığını gördü. Antalya'yı ziyaret edenlerin de portakal bahçesi göremediğini anlatan Tütüncü, Antalya'ya gelenlerin ziyaret edebileceği, dalından portakal koparabileceği, giriş ve çıkışında ücretsiz portakal suyu ikram edeceğimiz 5 bin metrekarelik bahçemizi Dokuma Parkı içine kazandırıyoruz. Portakal meyvesini ağaçta görmeyen, portakal çiçeği kokusunu duymayan çocuklara o bahçede göstereceğiz" diye konuştu.