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Dokunmatik Akıllı Mezar Taşı

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Dokunmatik Akıllı Mezar Taşı
Gaziantep Deva Okulları'nın düzenlediği Maker Faire Bilim Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin birbirinden ilginç buluşlarına ev...

Gaziantep Deva Okulları'nın düzenlediği Maker Faire Bilim Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin birbirinden ilginç buluşlarına ev sahipliği yaptı. 15 yaşındaki Erdem Akaş'ın, Kur'an-ı Kerim okuyan ve tek bir tuşla mezar sulayan modern mezar taşı, büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa'dan gelerek projenin amacını anlatan 15 yaşındaki Erdem Akaş, şunları söyledi:

"Mezar taşı güneş enerjisi ile çalışıyor. Güneş enerjisinden aldığı enerji, powerbankta depolanıyor. Dokunmatik bir ekrana sahip. Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyor. Aynı zamanda uzaktan kontrol edilebiliyor. Program sayesinde kişi sadece tek bir düğmeye basarak mezarın sulanmasını da sağlayabilecek" dedi.

Bu projeye ev sahipliği yapan Deva Okuluna teşekkür eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, böyle önemli bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Katma değeri yüksek bilim alanında ürünler elde etmek istiyoruz"

21. yüzyılda bilimin, teknolojinin ayakla eğitildiği bir dönem yaşadıklarını söyleyen Müdür Mete, "Eğitimde kazanılan becerilerin, teknoloji ile harmanlandığı zaman nasıl bir sonuç ortaya çıktığını burayı gezerek gördük. Açıkçası gelecek anlamda ümitlenmiş olduk. Çünkü 21. yüzyılda bilgeye ulaşan değiliz, sadece bilgiyi hayatın her anında kullanabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Dünyayla mücadele ve rekabet edebilmenin, katma değeri yüksek bilim alanında ürünler elde etmenin tek yolu budur" dedi.

"Teknolojiyi kullanmak istiyoruz"

Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu,"Teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Teknolojiyi de birlikte üretmek istiyoruz. Öğrencilerimizin geleceği üretmesi teknolojiyi kullanarak üretmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen Maker Faire Bilim Fuarı'nın içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Tahmazoğlu, "Şehrin çeşitli yerlerinden 53 tane katılımcı okulumuz var. Bunun içinde 6 tanesi üniversite, anaokulu, ortaokulu ve liseye kadar bütün okullardan var. Teknolojiyi kullanarak yaptıkları kendi projeleri ve kendi hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına fikir alışverişi adına bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

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