Dolandırıcı Baltayı Taşa Vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde lösemili çocuklara para topladığını iddia eden bir kadın, yardım topladığını söylediği çocuğun babasına yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde lösemili çocuklara para topladığını iddia eden bir kadın, yardım topladığını söylediği çocuğun babasına yakalandı.

Bafra'da meydana gelen dolandırıcılık girişiminin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Lösemili çocuklar adına para topladığını ileri süren kadın suçüstü yakalandı. İlçe merkezinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bafra Temsilcisi Erol Korkmaz'ın iş yerine giden bir kadın, kendisini Bafra'da tanınmış bir ailenin gelini olarak tanıtarak lösemi hastası 7 yaşındaki Yağmur Çalışkan isimli çocuğun tedavisinin yapılması için yardım topladığını öne sürdü. Kadın, Yağmur Çalışkan'ın babası Muhammet Çalışkan'la karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Kadın, olay yerine çağrılan sivil polisler tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan kadın daha sonra serbest bırakıldı.

Korkmaz, serbest bırakılan kadın hakkında dolandırıcılık ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na muhalefetten şikayetçi oldu. Lösemili çocukların adını kullanarak para toplayanlara karşı mücadele ettiklerini belirten Erol Korkmaz ve beraberindekiler ilçenin muhtelif yerlerine afiş asarak uyarılarda bulundular.

Korkmaz yaptığı açıklamada, "Bir bayan gelerek lösemi hastası bir çocuğa para topladığını söyledi. Biz de çocuğun ismini öğrendik. Böyle bir şeyin olamayacağını bildiğimiz halde kendisine dedik ki "nerede oturuyorsunuz." Bafra'da oturduğunu, tanınmış bir ailenin gelini olduğunu söyledi. Biz de babayı aradık böyle bir şey var mı yok mu diye sorduk. Baba geldi konuştuk sonrasında baba para toplayan kadını yakaladı. Biz her zaman diyoruz ki lösemili çocuklar adına Bafra'da para toplanmasına karşıyız. Vakfımız kapı kapı dolaşarak para toplamıyor. Bafralılardan bizim isteğimiz, kesinlikle bunlara güvenmesinler, itibar etmesinler ve para vermesinler" dedi.

Baba Muhammet Çalışkan ise "Yağmur isimli 7 yaşında bir kızım var. Bundan 1 yıl önce rahatsızlandı. Kızımın ismini kullanarak sağda solda para toplayanlar var. Erol Bey beni arayarak "Senin çocuğunun ismini kullanarak para toplayanlar var" dedi. Ben de para toplayan hanımefendiyi buldum. "Ben de yardım yapmak istiyorum, ne gibi yardım topluyorsunuz" dedim. İki çocuk ismi saydı, ikincisi benim kızımın ismini söyledi. "Yağmur Çalışkan'ın neyi var" dedim. "Yağmur Çalışkan çok hasta, ailesi de zor durumda, bu topladığımız paraları ailesine vereceğiz" dedi. Ben de "Kimseden para toplayın diye bir şey talep etmedim. Böyle bir şeyde istemiyorum" dedim. Bana "Sen kimsin" dediler. Ben de "Yağmur Çalışkan'ın babasıyım" dedim. Kadın afallamaya başladı. Kadın "Gelişigüzel söyledim, ismi aklıma geldi, öylesine söyledim" dedi. Polisi aradık ve olay yerine gelen polisler de biraz konuştular. Ben buradan sesleniyorum. Benim kızımın ismini kullanarak para toplayanlar varsa asla onlara para vermeyin" diye konuştu.

Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinde çalışan Şafak Yıldırım isimli vatandaş da bazı kişilerin lösemili çocuklara yardım adı altında para topladığını söyledi.