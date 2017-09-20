Dolandırıcı baltayı taşa vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde lösemili çocuklara para topladığını iddia eden bir kadın, yardım topladığını söylediği çocuğun babasına yakalandı.



Bafra’da meydana gelen dolandırıcılık girişiminin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Lösemili çocuklar adına para topladığını ileri süren kadın suçüstü yakalandı. İlçe merkezinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bafra Temsilcisi Erol Korkmaz’ın iş yerine giden bir kadın, kendisini Bafra’da tanınmış bir ailenin gelini olarak tanıtarak lösemi hastası 7 yaşındaki Yağmur Çalışkan isimli çocuğun tedavisinin yapılması için yardım topladığını öne sürdü.

Kadın, Yağmur Çalışkan’ın babası Muhammet Çalışkan’la karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Kadın, olay yerine çağrılan sivil polisler tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan kadın daha sonra serbest bırakıldı. Korkmaz, serbest bırakılan kadın hakkında dolandırıcılık ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefetten şikayetçi oldu. Lösemili çocukların adını kullanarak para toplayanlara karşı mücadele ettiklerini belirten Erol Korkmaz ve beraberindekiler ilçenin muhtelif yerlerine afiş asarak uyarılarda bulundular.