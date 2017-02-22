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Dolandırıcılar Başkan Ergün’ün De İsmini Kullandı

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Dolandırıcılar Başkan Ergün’ün De İsmini Kullandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratlarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan para talebinde bulunan dolandırıcılar, bu kez de Büyükşehir...

Manisa Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratlarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan para talebinde bulunan dolandırıcılar, bu kez de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adını kullanmaya başladı.

Çeşitli yöntemler kullanarak vatandaşları mağdur etmek isteyen bazı art niyetli kişi ya da kişiler, bu kez de akıl almaz bir yola başvurdu. Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla ulaşarak "Manisa Belediyesi Cengiz Ergün tarafından size burs verildi. En kısa zamanda belediyemize başvurmanız gereklidir. Tebrik ederiz. Sizin gibi çalışkan birisini aramızda görmekten onur duyarız. GSM: 0212 3356789" şeklinde bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada bu tür SMS, mesaj, e-posta ya da telefonla ulaşanların hemen kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği belirtilirken, "Belediyelerin burs veremeyeceği yasal düzenlemeyle belirtilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün adını kullanarak sizlerden arama bekleyen bu art niyetli kişi ya da kişilere itimat etmemeniz, mağdur olmamanız açısından önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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