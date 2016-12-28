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Dolandırıcılar Bu Sefer Halep’i Kullanıyor

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Dolandırıcılar Bu Sefer Halep’i Kullanıyor
Uşak Belediyesi son günlerde Belediye Başkanının, Başkan Yardımcılarının ve Belediyenin adını kullanarak Halep için yardım isteğinde bulunan dolandırıcılara...

Uşak Belediyesi son günlerde Belediye Başkanının, Başkan Yardımcılarının ve Belediyenin adını kullanarak Halep için yardım isteğinde bulunan dolandırıcılara karşı hemşehrilerine uyarılarda bulundu.

Farklı yöntemler deneyerek vatandaşlarımızdan para talebinde bulunan dolandırıcılar, gün geçtikçe yöntemlerine bir yenisini daha eklediler. Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların büyük yardımseverlikleri ile toplanan yardımlara ve yetimlerin haklarına göz diken dolandırıcılara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Uşak Belediyesi'nin, Belediye Başkanımızın ve Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşlarımıza telefon açan haysiyetsizler, Halep için yardım toplama talebinde bulunarak hemşehrilerimizi dolandırma amacında bulunmuşlardır. Uşak Belediyesi olarak halkımızın bu tür durumlardan mağdur olmaması için dolandırıcılara karşı dikkat etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık durumlarıyla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 155 Polis hattına ve 0276 221 4000 numaralı telefondan Belediyemize anında bildirmelerini rica ediyoruz"

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