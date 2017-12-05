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Dolandırıcılar günlük kiralık evde yakalandı

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Dolandırıcılar günlük kiralık evde yakalandı
Samsun'da telefonla aranan kadının evine giderek altın ve paraları alan dolandırıcılar, polisin takibi sonucu saklandıkları günlük kiralık evde yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatun G.'yi (46) telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisinin bilgilerini alıp altın ve para dolandırıcılığı olayına karıştığını belirterek korkutup, eve gelecek polise evdeki altın ve paraları teslim etmesini istedi. Hatun G.'nin evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan şahıs, kadının teslim ettiği 3 bin lira para, 1 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altın ve 1 adet altın alyansı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Hatun G., polise şikayette bulundu. 

TUTUKLANDILAR
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarının da yardımıyla yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hatun G.'nin evine giderek altın ve paraları alan İbrahim K.(30) ile yanında bulunan Muzaffer A.'yı (30) Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaldıkları günlük kiralık dairede yakaladı. Gözaltına alınan Muzaffer A. ile İbrahim K. polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim K. ve Muzaffer A. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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