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Dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

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Dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı
Kırıkkale Yahşihan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık olaylarına karşı kendi hazırladıkları afiş ve broşür çalışmaları ile vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kırıkkale Yahşihan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık olaylarına karşı kendi hazırladıkları afiş ve broşür çalışmaları ile vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 

Özellikle cep telefonu dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini hakim, savcı, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan, bu vesile ile para veya kredi kartı bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini anlatarak, vatandaşların bu gibi durumlarla karşılaşmaları halinde hemen ücretsiz 155 Polis İmdat hattını aramalarını isteniyor. İbrahim Akpınar / KIRIKKALE 

 

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