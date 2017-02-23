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Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin

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Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin
Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin ismi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara inanmayıp, hemen en yakındaki polis merkezine ya da 155 Polis İmdat hattına başvurmaları konusunda uyardı. Emniyet yetkilileri, "Özellikle Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, üçüncü katta bulunan Asayiş Büro'dan arıyoruz diyerek telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları oldukça yaygınlaştı. Kendisini, polis, asker, savcı diye tanıtıp, kontör, para veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenlere vatandaşlarımız sakın inanmasın. Hiçbir polis, asker ve savcı vatandaştan kontör veya para istemez. Bu tip durumlarla karşılaştığınızda telaşlanmayın, aldanmayın ve en yakın polis merkezine başvurun" dedi.

"Yaşlı vatandaşları arıyorlar"

Dolandırıcıların en çok yaşlı vatandaşları aradıklarını kaydeden emniyet yetkilileri, "Vatandaşın iyi niyetini, bir anlık dalgınlığını fırsat bilen dolandırıcılar, her türlü yalan beyanda bulunarak, kontör, para veya kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar. Bu tip girişimlerle ilçemizdeki vatandaşlarımız özellikle son günlerde zaman zaman karşılaşmaya başladılar. Gerekçe ne olursa olsun hiçbir emniyet müdürü, amir, başkomiser, polis, asker veya savcı ya da diğer kamu görevlileri vatandaştan telefonla ya da doğrudan gelip para istemez, isteyemez" ifadelerini kaydetti.

"Kontör veya para yollamayın"

Yetkililer, "Vatandaşlarımız şayet böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa, kendilerine ne söylenirse söylensin, en kötü felaket senaryoları bile çizilse asla ve asla inanmasınlar. Dolandırıcıların taleplerine karşılık vermesinler. Ne kimlik bilgilerini, ne kredi kartı bilgilerini söylemesinler. Kontör veya para göndermesinler. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa, telaşlanmadan, paniğe kapılmadan, telefondaki kişiye aldanmadan, hemen durumu en yakın polis merkezine bildirsinler" dedi.

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