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Dolandırıcılık Zanlısı Alaçam’da Yakalandı

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Dolandırıcılık Zanlısı Alaçam’da Yakalandı
Sinop'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla aranan şahıs Samsun'un Alaçam ilçesinde yakalandı.

Sinop'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla aranan şahıs Samsun'un Alaçam ilçesinde yakalandı.

Sinop ve ilçelerinde gittiği evlerde vatandaşları çeşitli yollarla kandırarak para ve ziynet eşyalarını çalan dolandırıcı yakayı ele verdi. Sinop ve Gerze'de vatandaşların şikayeti üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce eşkal bilgileri yakın il ve ilçelere bildirilen şahıs Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinin dikkatli davranması sonucu yakalandı.

Sinop'tan minibüsle Alaçam'a gelen Bekir S. (31), kendisini Samsun'a götürmesi için bir taksici ile pazarlık yaparken Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzere yapılan kimlik kontrolü ve arama sonucunda 2 bin liraya yakın para ve çantada muhtelif vatandaşlardan dolandırdığı altın ve takılar ile birlikte yakalandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs burada yapılan işlemlerinin ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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