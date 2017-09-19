Dolar 3.50 TL'yi de aştı

Dün gece Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberlerle 3.49 TL'nin üzerini gören dolar kuru bugün de yüksek seyrediyor.

İlk denemesinde 3.50 TL sınırından dönen dolar, daha sonra ise 3.5067 TL'ye kadar çıktı.

3.50 TL sınırından dönen dolar saat 11.00 itibariyle 3.4935 TL seviyesinden el değiştirdikten sonra gelen ikinci bir atakla 3.5067 TL'ye kadar çıktı. Dolar saat 12.25 itibariyle 3.4990-3.5010 TL arasında hareket ediyor.

Dolar dünkü kapanışa göre yüzde 0.1 yukarıda bulunuyor.

Dolar/TL , 11 Eylül'de yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5.1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk kez 3.40 TL'nin altına gerilemiş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Dün Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberler doları hareketlendirirken, gece 3.49'un üzerine, bu sabah da 3.50 TL'nin üzerine taşıdı.

ING Bank Trading Grup Müdürü Murat Yardımcı, dolar/TL'nin 3,4750 kritik seviyesini kırarak üzerinde kaldığına dikkat çekti. Yardımcı, "Bu, 3,5250 hareketinin önünü açıyor. Dolar/TL'de 3,4759-3,5175 bandında hareket görebiliriz. Hazine ihalelerinin baskısı ile kurda bir miktar daha yukarı hareket mümkün" ifadelerini kullandı.

QNB Finansinvest de bu sabah paylaştığı yorumda dolar/TL'de 3,50 seviyesine dikkat çekti. Kurumun notunda dün jeopolitik gelişmelerin yaşanmasıyla 3,45'in üzerine sert bir hareket görüldüğünü, bu seviyenin de dolarda destek niteliğinde olduğu belirtildi. Kurum 3,50 seviyesinin de direnç olarak takip edileceğini belirtti. Teknik seviyelerle ilgili yorumda QNB Finansinvest, dolarda 3,50 seviyesinin altında kalınmasının hareketin ivme kazanmaması adına önemli olduğunu ifade etti.