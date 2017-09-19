  • BIST 106.280
  • Altın 146,587
  • Dolar 3,4843
  • Euro 4,1775
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Dolar 3.50 TL'yi de aştı

»
Dolar 3.50 TL'yi de aştı
Dün gece Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberlerle 3.49 TL'nin üzerini gören dolar kuru bugün de yüksek seyrediyor.

İlk denemesinde 3.50 TL sınırından dönen dolar, daha sonra ise 3.5067 TL'ye kadar çıktı.

3.50 TL sınırından dönen dolar saat 11.00 itibariyle 3.4935 TL seviyesinden el değiştirdikten sonra gelen ikinci bir atakla 3.5067 TL'ye kadar çıktı. Dolar saat 12.25 itibariyle 3.4990-3.5010 TL arasında hareket ediyor. 

Dolar dünkü kapanışa göre yüzde 0.1 yukarıda bulunuyor.

Dolar/TL , 11 Eylül'de yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5.1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk kez 3.40 TL'nin altına gerilemiş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Dün Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberler doları hareketlendirirken, gece 3.49'un üzerine, bu sabah da 3.50 TL'nin üzerine taşıdı.

ING Bank Trading Grup Müdürü Murat Yardımcı, dolar/TL'nin 3,4750 kritik seviyesini kırarak üzerinde kaldığına dikkat çekti. Yardımcı, "Bu, 3,5250 hareketinin önünü açıyor. Dolar/TL'de 3,4759-3,5175 bandında hareket görebiliriz. Hazine ihalelerinin baskısı ile kurda bir miktar daha yukarı hareket mümkün" ifadelerini kullandı.

QNB Finansinvest de bu sabah paylaştığı yorumda dolar/TL'de 3,50 seviyesine dikkat çekti. Kurumun notunda dün jeopolitik gelişmelerin yaşanmasıyla 3,45'in üzerine sert bir hareket görüldüğünü, bu seviyenin de dolarda destek niteliğinde olduğu belirtildi. Kurum 3,50 seviyesinin de direnç olarak takip edileceğini belirtti. Teknik seviyelerle ilgili yorumda QNB Finansinvest, dolarda 3,50 seviyesinin altında kalınmasının hareketin ivme kazanmaması adına önemli olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'ya ihracat artışı yüzde 50'yi geçti16 Eylül 2017 Cumartesi 13:29
  • Akkuyu NGS inşaası için tarih verildi16 Eylül 2017 Cumartesi 13:29
  • Gıda Bakanı'ndan güzel haber16 Eylül 2017 Cumartesi 12:39
  • Kavunları satamadı pekmezini yaptı15 Eylül 2017 Cuma 18:48
  • Neşe, saygı ve sevgi dolu '52 yıl'15 Eylül 2017 Cuma 18:47
  • Çilek yüzleri güldürüyor15 Eylül 2017 Cuma 17:49
  • Son Dakika: Esnafa müjde!15 Eylül 2017 Cuma 13:58
  • Kanatlı sektöründe ihracat arttıkça 'üretim' yükseldi14 Eylül 2017 Perşembe 16:02
  • Fındık 8 liradan işlem gördü13 Eylül 2017 Çarşamba 15:46
  • Kredi faizleri 8 ayda 150-300 baz puan arttı12 Eylül 2017 Salı 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti