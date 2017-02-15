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Dolar 3,70’i Aştı

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Dolar 3,70’i Aştı
Güne 3.6530 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde 3.64'e gerilemesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verileriyle yükselişe...

Dolar, ABD verileriyle yükselerek 3,70'in üzerine çıktı.

Güne 3.6530 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde 3.64'e gerilemesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verileriyle yükselişe geçti. Verilerin öncesinde 3.66'lı seviyelerde seyreden kur, açıklanan verilerin ardından sert yükselişle 3.70'i aşarak 3,7020 seviyesine kadar çıktı. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,6960 seviyesinden işlem görüyor.

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