Dolar, 3,70’in Altını Gördü

Dolar, TL karşısında 3,70 seviyesinin altına geriledi.
Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti. Parite, düşüşe geçerek 3,70'in altına indi. Kur, şu sıralarda ise 3,6995 düzeyinden işlem görüyor.
Dolar, TL karşısında 3,70 seviyesinin altına geriledi.
Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti. Parite, düşüşe geçerek 3,70'in altına indi. Kur, şu sıralarda ise 3,6995 düzeyinden işlem görüyor.
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