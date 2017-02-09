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Dolar, 3,70’in Altını Gördü

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Dolar, 3,70’in Altını Gördü
Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti.

Dolar, TL karşısında 3,70 seviyesinin altına geriledi.

Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti. Parite, düşüşe geçerek 3,70'in altına indi. Kur, şu sıralarda ise 3,6995 düzeyinden işlem görüyor.

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