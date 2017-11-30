Dolguyu Kaldır Davasına Vatandaş Da Müdahil Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığının, Gündoğan Çetirge (Çetilli) Burnu'nda bir inşaat firmasının hafriyatla denizde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığının, Gündoğan Çetirge (Çetilli) Burnu'nda bir inşaat firmasının hafriyatla denizde 31 dönümlük dolgu alanı yapılması adına açılan davaya, vatandaşın da müdahil olması kabul edildi.

Bugün Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Hazinenin bir inşaat aleyhine açtığı meni müdahale ve kal (dolguyu kaldırma, kıyıyı eski haline getirme) davası başladı. Gündoğan Çetirge (Çetilli) Burnu'nda bir inşaat firmasının inşaat hafriyatı ile denizi doldurarak, 31 dönümlük dolgu alanı yapmasına karşı açılan kamu davasında, mahkeme heyetinin tarafları HMK.137. maddesi gereği anlaşmaları ve alternatif çözüm noktaları aramalarına teşvik etmesine, her iki taraf ta itiraz etti. Firmanın avukatlarının davanın ret talebi de kabul edilmeyerek, 15 gün içinde tarafların henüz sunmadıkları belgeleri teslim etmeleri için 15 gün süre verilirken, Muğla Büyük Şehir Belediyesi'nden söz konusu parselin kıyı kenar çizgisi onaylı haritası, Harita Genel Komutanlığı'ndan topografik harita istenmesine karar verildi.

Davaya müdahil olarak katılmaları mahkeme tarafından kabul edilen; Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğini temsilen Sema Höcek ve Turgay Yener, Bodrum Denizciler Derneği adına Dernek Başkanı Mustafa Demiröz ile Haluk Ortaç'a görüşleri soruldu. "Kıyı kenar çizgisine ve deniz dibi yaşama müdahele vardır, davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" şeklinde görüşlerini beyan ettiler. 1. Asliye Hukuk mahkemesinde görülen, ceza davası olmayıp, " meni müdahale ve kal" (dolguyu kaldırma, kıyıyı eski haline getirme) olan, 31 dönümün kaldırması, işgale son vermesi için açılan dava kabul edilerek, tahkikat duruşmasının 01 Mart 2018'de görülmesine karar verildi.