Dolu Mağduru İznikli Çiftçilere Destek

Bursa'nın İznik ilçesinde dolu mağduru çiftçiler için çalışmalar başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde dolu mağduru çiftçiler için çalışmalar başladı.

Bilhassa hasat mevsiminde olan üzüm, domates, kabak, armut v.b. sebze ve meyvelerin haricinde bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan zeytini de dolu vurdu. İznik'in özellikle Ömerli, Orhaniye ve Tacir Mahallesi ve civarında etkili olan dolu yağışından zarar görenleri İznikli yöneticiler de yalnız bırakmadı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, zarar gören tarlaları tek tek ziyaret ederek, mağdur çiftçilerle bir araya geldi. Borç erteleme, tapularda zeytinlik olan tarlaların normalde üzüm bağı olması gibi sıkıntıları dinleyen Sargın, bu taleplerin gerekli mercilere rapor halinde iletileceğini söyledi.

Osman Sargın, "Hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Mağdur olan çiftçilerimizin zararını asgariye indirmek için tarlalarında incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimizin dolu yağışından dolayı borç erteleme, sigorta işlerindeki sıkıntıların giderilmesi gibi birçok talepleri var. Bu talepleri ve ürünlerde oluşan zararları bir rapor halinde gerekli mercilere ileteceğiz. Allah beterinden saklasın" dedi.