Dolu Yağışı Zeytin Ve Üzümü Vurdu

Marmara'da etkili olacağını belirttiği dolu yağışı, Bursa'da zeytin bahçeleri ve üzüm bağlarına zarar verdi.

Marmara'da etkili olacağını belirttiği dolu yağışı, Bursa'da zeytin bahçeleri ve üzüm bağlarına zarar verdi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Orhaneli köyünde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu, zeytin ağaçları ve üzüm bağlarına zarar verdi. Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, dolunun verdiği zararı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İkamet etmiş olduğum İznik Orhaniye köyünde yaklaşık on dakika yoğun bir dolu yağışı olmuştur. Yağıştan etkilenen alanın geniş bir alan olduğu bilgisi alınmaktadır. Dolu yağışı sebebiyle zeytin bahçelerinde ve üzüm bağlarında büyük hasar olduğunu tahmin edilmektedir. Bütün üreticilerimize büyük geçmiş olsun. Allah'tan gelene yapabileceğimiz bir şey yoktur. Allah beterinden saklasın" dedi.