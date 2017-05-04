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Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü

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Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus vatandaşı Ayrat Faridovic Yusupov havada doluya yakalanınca ormanlık alana...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus vatandaşı Ayrat Faridovic Yusupov havada doluya yakalanınca ormanlık alana düştü. Yaralanan Rus pilot, düştüğü yerden UMKE ekibi tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne arkadaşları ile tatil için gelen 39 yaşındaki Ayrat Faridovic Yusupov, yamaç paraşütüyle uçmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a çıktı. Bulutlu havaya rağmen bin 700 metre pistinden single (tekli) atlayış yapan Yusupov, bin 200 metre yükseklikteyken doluyla karışık yağmura yakalandı. Paraşütü ıslanınca hızla irtifa kaybeden Yusupov, Mendos Dağı eteklerindeki ormanlık alana düştü. Beline aldığı darbe nedeniyle yerde hareketsiz kalan Yusupov, cep telefonundan mesaj gönderdiği arkadaşlarına internet üzerinden konumunu bildirdi.

Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye UMKE Fethiye ekibi yönlendirildi. Ambulansla Mendos Dağı eteklerine çıkan kurtarma ekibi ormanlık alanda karşılaştığı Yusupov'un arkadaşlarıyla Rus pilotun düştüğü konuma yürüyüşe geçti. Ekipler, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra ormanlık alanda Yusupov'a ulaştı. Sedyeye alınan Yusupov, arkadaşlarının da yardımıyla ambulansa taşınarak hastane'de tedaviye alındı. Belinde kırık şüphesi bulunan Rus pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmasına katılan Fethiye UMKE ekibinde görevli Hüseyin Pınar, yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde doluyla karışık yağmura yakalandığını hızla irtifa kaybedip, 10-12 metreden sert bir düşüş yaşamış. Ormanlık alanda çalıların üzerine düşmüş. İhbar üzerine bölgeye hareket ettik. Ormanlık alandaki yaralıya kısa sürede ulaştık. Sedyeye alınan Rus pilotu 500 metre taşıyarak ambulansa aldık. Belinde kırık şüphesi var ancak, hayati tehlikesi yok" dedi.

Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü

Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü

Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü

Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü

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