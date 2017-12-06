Domates Fiyatlarındaki Artışa Sandıklı Sera Domatesi Dur Diyecek

Türkiye'de sera domatesi üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki üreticiler domatesteki fiyat artışının geçici...

Türkiye'de sera domatesi üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki üreticiler domatesteki fiyat artışının geçici olduğunu ve fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini belirttiler.

Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarında yüzde 45 fiyat artışı ile zam şampiyonu olan domateste, seraların üretimi arttırması ile beklentiler fiyatların düşeceği yönünde.

Domates fiyatlarındaki artış ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sandıklı'daki özel bir seranın Müdürü Kazım Balım, fiyatlardaki yükselişin geçici olduğunu ifade etti. Fiyatlardaki ani artışın nedenini tarla domatesinden sera domatesine geçiş sürecine bağlayan Balım, "Jeotermal seracılık yöntemi ile ilçemizde iyi tarım uygulaması yapılmakta. Sandıklıda 15 civarındaki serada toplam 500 dönüm alanda üretim yapılmakta. Bunlara yeni seralar eklenerek üretim ayrıca artmakta. Her yıl kasım-aralık aylarında domates fiyatları artış gösterir, bunun sebebi ise tarla domatesinden sera domatesine geçiş sürecidir. Bu yılda böyle olmuştur ve bu geçicidir. Biz Sandıklı'da jeotermal su ile iyi tarım yöntemi uygulayarak domates üretimi yapmaktayız, Sandıklı domatesi hem kalite hem de fiyat olarak domates piyasasının sigortası durumundadır. Türkiye'nin yumurta borsası nasıl Başmakçı ise Sandıklı'da domatesin borsası olma yolunda ilerliyor. Tahmin ediyorum ki önümü günlerde vatandaşlar hem kaliteli hem de ucuz domates yiyebilecekler" diye konuştu.