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Domates ithalatında gözler Rusya'da

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Domates ithalatında gözler Rusya'da
Tokat'ta her yıl yaklaşık 500 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, "İnşallah Rusya ülkemizden domates ithalatına bir an önce başlar" dedi

Tokat'ta her yıl yaklaşık 500 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Tokat domatesinin marka olma yolunda ilerlediğini söyledi. Geçen sezon yaklaşık 400 bin ton rekolte bulunduğunu belirten Dökülen, "Geçen sezon üreticilerimiz domates fiyatının çok düşmemesinden dolayı mutluydu. İnşallah bu yıl da iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu.

UÇAK KRİZİ ETKİLEDİ
Oda Başkanı Dökülen, Rusya ile domates ihracatı anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Uçak krizinden önce her sene yaklaşık 200 bin ton domates ihraç ediyorduk. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan sorunların ardından ihracat durmuştu. Çiftçilerimizin mahsulünün Rusya tarafından yeniden talep göreceğini düşünüyorum. Ruslar bizden aldığı domatesin bir kısmını başka ülkelere gönderiyordu. İnşallah Rusya ülkemizden domates ithalatına bir an önce başlar."

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