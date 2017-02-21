  • BIST 88.925
  • Altın 143,409
  • Dolar 3,6296
  • Euro 3,8235
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Domuz Bağıyla İşkence Yapan Gasp Çetesi Adliyeye Sevk Edildi

» »
Domuz Bağıyla İşkence Yapan Gasp Çetesi Adliyeye Sevk Edildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını domuz bağı ile bağlayan ve daha sonra hesabındaki parayı gasp emek istedikleri iddiasıyla...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını domuz bağı ile bağlayan ve daha sonra hesabındaki parayı gasp emek istedikleri iddiasıyla yakalanan gasp çetesi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün İstanbul'dan Çerkezköy'e arsa ve dükkan bakmak için gelen iş adamı Nurettin Çakın'a satılık dükkan süsü verdikleri dükkanda domuz bağı ile işkence yaptıkları öne sürülen A.K.A, A.A, E.D. ve C.A. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerine polis ve gizli devlet görevlisi süsü veren şüpheliler, Çakın'ı banka kartlarına el koyup Saray ilçesindeki bir banka şubesine götürerek hesabındaki 35 bin euro ve 18 bin 500 doları kendi hesaplarına geçirmek istedikleri sırada iş adamı Nuretin Çakın'ın otogar önündeki trafik polislerinden yardım istemesi üzerine yakalanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hattına Para Yüklerden 3 Bin 200 Lira Borçla Karşılaştı21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Tokat’ta Roma Dönemine Ait 358 Sikke Ele Geçirildi21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Tutuklandı21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Tüvasaş Çalışanları Adliyeye Sevk Edildi21 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Kamyonetin Çarptığı Çocuk Yaralandı21 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Zonguldak’ta Taksici Cinayeti21 Şubat 2017 Salı 15:43
  • Kahvehaneciye Sinirlendiler, Silahla Kahvehaneyi Bastılar21 Şubat 2017 Salı 15:38
  • Jandarmanın Sıkı Denetimleri21 Şubat 2017 Salı 15:38
  • Pakistanlı 17 Yaşındaki Genç Donarak Öldü21 Şubat 2017 Salı 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti