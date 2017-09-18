'Donanımlı ve iyi nesil inşa ediyoruz'

İlköğretim Haftası nedeniyle Gülbaharhatun İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Tokat Belediye Başkanı Av. Eroğlu, donanımlı iyi bir nesil inşa etmek için tüm kurumlarla işbirliği yaptıklarını söyledi

Tokat'ta ilk ders zilinin çalmasıyla okullar çocuk sesleriyle şenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gülbaharhatun İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programında konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu; "2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

"İnsan ve eğitim olmadan hiçbir şey olmaz" diyen Eroğlu, "Günümüzde eğitime ayrılan bütçenin en fazla olması bunun göstergelerinden biridir" diye konuştu. Başkan Eroğlu, "Eğitim yuvalarında ne kadar iyi insanlar yetiştirirsek geleceğimizi o kadar iyi garantiye almış olacağız. Kara tahtalardan teknolojik sınıflara geçmiş olmamız eğitimin nereden nereye geldiğinin en iyi göstergesidir. İnşallah ilerde çok daha iyi olacak. Biz de belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hareket ederek, birçok hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yarının büyükleri olan evlatlarımızın daha iyi yetişmesi daha donanımlı olması için hep beraberce gayret edeceğiz" dedi.