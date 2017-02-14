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Dorsey, Best Balıkesir’de

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Dorsey, Best Balıkesir’de
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından BEST Balıkesir, İspanya ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le anlaştı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından BEST Balıkesir, İspanya ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le anlaştı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le sözleşme imzaladı. BEST Balıkesir, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Joey Dorsey'i kadrosuna kattığını duyurdu.

NBA'de daha önce Houston Rockets, Sacremento Kings ve Toronto Raptors formalarını giyen 33 yaşındaki Dorsey, Euroleague'de de şampiyonluk yaşadı. Dorsey, ülkemizde Royal Halı Gaziantep ve Galatasaray Odeabank'ta oynadı.

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