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Dört Gün Arayla 2 Araç Yandı

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Dört Gün Arayla 2 Araç Yandı
Bursa'nın İznik ilçesinde dört gün arayla 2 araç yanarak küle döndü.

Bursa'nın İznik ilçesinde dört gün arayla 2 araç yanarak küle döndü.

İznik'te 12 Temmuz Çarşamba günü Konak Meydanında park halindeki 16 YA 563 plakalı araç gündüz vakti, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yanan araca itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etmesine rağmen araç küle dönerken yakınlarında bulunan iki araçta hasar gördü.

15 Temmuz gecesi ise yine Konak Meydanında park halinde bulunan S.A.'ya ait 16 H 7654 plakalı araç, gece 03.00'te bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede aracın motor kısmından yandığı tespit edilirken, polis etrafta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçe'de üst üste meydana gelen araç yangınları vatandaşları korkuturken, polis geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Dört Gün Arayla 2 Araç Yandı

Dört Gün Arayla 2 Araç Yandı

Dört Gün Arayla 2 Araç Yandı

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