Dört Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı bir dairenin 3. katında yangın çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı bir dairenin 3. katında yangın çıktı. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Hendek'in Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereboğazı Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında R.A.'ya ait dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında dairenin boş olması olası bir faciayı önledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.