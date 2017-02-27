DÖRT KOLDAN PRES

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Evet' için, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise 'Hayır' için 81 ilde referandum kampanyasını tam saha pres olarak sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulacağı 16 Nisan'a 48 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referandumda 'Evet' kampanyasını anlatmak için 81 ilde tam saha pres olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Samsun'a gelerek miting yapacakları kesinleşirken tarihi henüz belirlenmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise il ziyaretleri ile halkla buluşarak referandumda neden Evet oyu verilmesi gerektiğini halka anlatacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise teşkilatların koordinesinde gerçekleştirilecek olan gezilerle neden hayır oyu verilmesi gerektiğini halka anlatacak.

KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharem Göksel, bugün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Samsun'da olacağını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitinglerinin kesinleştiğini, tarihin henüz belirlenmediğini belirten Göksel "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım Samsun mitinglerinde halka buluşacaklar ve mesajlarını verecekler. Mitingler kesinleşti ancak tarihi belli değil. Belki ayrı ayrı gelebilirler yada ikiside gelebilir bu henüz belli değil. Bizler ana kademe üyelerimiz, gençlik kollarımız ve kadın kollarımızla Samsun'u ev ev dolaşıyoruz ve neden evet verilmesi gerektiğini anlatıyoruz "dedi.

CHP LİDERİ AMASYA'YA GELECEK

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz ise referandum planlamasını yaptıklarını ve ilçe örgütleri, eski partililerle birlikte Samsun'u tüm koldan dolaşacaklarını belirterek " Vatandaşa ulaşarak neden Hayır oyu verilmesi gerektiğini anlatacağız. Broşürlerimiz hazır. Kadın kollarımız ev ev dolaşıyor. Sosyal medyayıda kullanıyoruz. Ancak iktidar partisi devlet imkanları ile kampanya yapıyor. Bizim öyle bir gücümüz yok. Ulaştığımız insanlara yeni Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmediğini, tek adam rejimi oluşturacağını anlatıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Amasya ziyareti var. CHP miting değilde il ziyaretleri şeklinde kampanyasını sürdürecek. Ben vatandaşıma güveniyorum referandumdan Hayır oyu çıkacak "diye konuştu.

BAHÇELİ İL ZİYARETLERİ YAPACAK

MHP İl Başkanı Taner Tekin ise, genel merkez, il teşkilatları ve halka yönelik üç ayaklı bir çalışma sürdüreceklerini açıkladı. Çalışmalara 2 ay önce parti içi bilgilendirme toplantıları yaparak başladıklarını vurgulayan Tekin " Halkımıza yönelik bilgilendirme toplantılarımız olacak. Bu toplantılara milletvekilimizle birlikte katılacağız. Ayrışmaya götürmemiz için dikkat edeceğiz. Kardeşlik duygularının zedelenmemesine dikkat edeceğiz. Devletimizin bekası, milletimizin beraberliği için, Cumhuriyetin korunması için, devletimizin üniter yapsının ülkemizin eyalet sistemlerine bölünmemesi için, Anayasa'nın ilk dört maddesinin korunması için neden evet dediğimizi halka anlatacağız. Genel Başkanımız mitingler değilde il ziyaretleri şeklinde kampanyayı sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda belirlenmiş bir Samsun ziyareti yok "ifadelerini kullandı.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber