Dört Mevsim Muğla Fotoğraf Yarışması

Muğla'nın dört mevsim güzellikleri ile tanıtılması amacı ile başlatılan fotoğraf yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da onaylanarak...

Muğla'nın dört mevsim güzellikleri ile tanıtılması amacı ile başlatılan fotoğraf yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da onaylanarak takvime alındı. 30 Eylül tarihinde sona erecek başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sitesinden yapılabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabiliyor. Son katılım tarihinin 30 Eylül olduğu yarışmada jüri üyeliğini, fotoğraf sanatçıları Nevzat Çakır, Çerkes Karadağ, İsa Çelik, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonundan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden birer temsilci yapacak.

Yarışmada birinci olan fotoğrafa 5000 TL, ikinciye 4000 TL, üçüncüye 3000 TL, mansiyon kazanan fotoğrafa ise 750 TL ödül verilecek. Dört Mevsim Muğla fotoğraf yarışmasının şartnamesine itibariyle http://www.tfsf.org.tr ve www.mugla.bel.tr adresinden ulaşılabilir.