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Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

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Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezindeki alana yürüyen vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganları attı.

Çaylı Caddesi'nden başlayan "15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşüne" katılan ilçe protokol üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin yapılacağı alana ulaştı. Saat Meydanında toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitler için saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı okudu. İlçe Müftülüğü din görevlilerince salaların okunmasının ardından, şehitler için dualar edildi.

Programda, İlçe Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Yaşar Toksoy halka seslendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da halka yaptığı konuşma alana kurulan sinevizyonla canlı yansıtıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sunulduğu gecede Sanatçı Davutcan Akyüz ve Halk Ozanı Aşık Sefai sahne aldı. Saatler 00.20'de ilçedeki tüm camilerde aynı anda salalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Cumhuriyet Savcısı, askeri erkan, daire amirleri, STK'lar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

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