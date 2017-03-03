Dörtyol’da Öğrencilere Yaban Hayatı Anlatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle öğrencilere yaban hayatı anlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle öğrencilere yaban hayatı anlatıldı.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKODER) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından organize edilen öğrenci eğitim programları kapsamında öğrencilere yaban hatayı ve biyoçeşitlilik konularında bilgilendirme yapıldı.

Mehmet Akif Ortaokulunda gerçekleştirilen programda konuşmacılar tarafından Türkiyedeki ve Hatay'daki yaban hayatı ve bitki çeşitliliği görsel olarak anlatıldı. Amanos dağlarının biyoçeşitlilik bakımından zengin bir öneme sahip olması nedeniyle değişik türlerden birçok hayvan çeşidinin yaşam alanları arasında bulunduğu kaydedildi.

Yapılan sunumun ardından okul bahçesinin muhtelif yerlerine kuş yuvaları asıldı, öğrencilere defne ve harnup fidanları hediye edildi çeşitli bitki türleri de sergilendi.