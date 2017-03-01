  • BIST 87.478
  • Altın 145,589
  • Dolar 3,6395
  • Euro 3,8420
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 9 °C

Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği

» »
Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği
Döşemealtı Belediyesi, okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi, okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar hazırlıklarını bir yandan ilçe genelinde sürdürürken diğer taraftan da okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor. Ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm okulların bahçesinde ağaçların bakımı, budaması ile yine çalılık ve zararlı otlardan temizlenmesi çalışmalarına başladı.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan Uluslararası Antalya Üniversitesi yerleşkesinde yer alan ağaçların budama işlemleri yapılırken yine Çıplaklı Mahallesindeki Albay Süleyman Külahçı İlk ve Ortaokulu bahçesinde de hem budama ve bakım, hem de zararlı otların ve dikenli çalılıkların temizlenmesi işlemleri yapıldı.

Ekipler ilçe genelinde yer alan 97 parkın yanı sıra bahçeler ve kamu kurumlarının bahçelerinde de bakım ve budama yapıyor. Budamadan kaynaklı atıklar Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği

Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği

Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minderin Sultanları Madalyayla Döndüler01 Mart 2017 Çarşamba 09:23
  • Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği01 Mart 2017 Çarşamba 09:23
  • Prof. Dr. Merve Kavakçı 20’nci Yılında 28 Şubat’ı Anlattı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Başkan, Bangladeşli Öğrencilerin Sofrasında01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Hayad, Mültecilere Yardımlarını Sürdürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Atb Başkanı Bilgiç’ten İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Güneydoğu’nun Tekstil Ve Ham Maddeleri İhracatı Arttı01 Mart 2017 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti