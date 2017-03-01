Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği

Döşemealtı Belediyesi, okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi, okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar hazırlıklarını bir yandan ilçe genelinde sürdürürken diğer taraftan da okulların bahçe bakımları ve ağaçların budanmasını yapıyor. Ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm okulların bahçesinde ağaçların bakımı, budaması ile yine çalılık ve zararlı otlardan temizlenmesi çalışmalarına başladı.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan Uluslararası Antalya Üniversitesi yerleşkesinde yer alan ağaçların budama işlemleri yapılırken yine Çıplaklı Mahallesindeki Albay Süleyman Külahçı İlk ve Ortaokulu bahçesinde de hem budama ve bakım, hem de zararlı otların ve dikenli çalılıkların temizlenmesi işlemleri yapıldı.

Ekipler ilçe genelinde yer alan 97 parkın yanı sıra bahçeler ve kamu kurumlarının bahçelerinde de bakım ve budama yapıyor. Budamadan kaynaklı atıklar Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.