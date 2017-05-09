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Döşemealtı Hastanesinde Kaba İnşaatın Yüzde 90’ı Tamamlandı

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Döşemealtı Hastanesinde Kaba İnşaatın Yüzde 90’ı Tamamlandı
Döşemealtı Belediyesi tarafından yaptırılan İlçe'nin ilk tam teşekküllü hastanesinin kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı.

Döşemealtı Belediyesi tarafından yaptırılan İlçe'nin ilk tam teşekküllü hastanesinin kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı.

Döşemealtı Hastanesi'nin kaba inşaatı önemli oranda tamamlandı. İnşaatın bodrum katında elektrik ve mekanik imalatlar tamamlanırken 4'ncü katın tabliyesi bitirildi ve 5'nci katın tabliyelerine başlandı.

Avrupa standartlarına göre projelendirilen ve 11 bin 715 metre kare alan üzerine inşaatı devam eden ilçenin ilk ve tek hastanesi, 2018 yılı ocak ayında hizmete girecek. 27 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 17 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı izolasyon ünitesi ve 27 yataklı hasta odası olmak üzere toplam 75 yatak kapasitesi bulunan hastane inşaatında günlük 120 işçi yoğun bir tempo da çalışıyor.

Zemin kat ve birinci katta duvar örme işleminin bitme noktasına geldiği suya dayanıklı izolasyon çalışmalarının tamamlandığı Döşemealtı hastanesinde daha önce bodrum kat için 6 metre derinliğindeki kazı da işlemlerinin bitmesi üzerine geri dolgu çalışmaları yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde son kat tabliyesinin dökülmesiyle kaba inşaatı tamamen bitecek olan inşaatta artık ince işçiliğe hız verilerek hastane vatandaşların hizmetine açılacak.

Döşemealtı Hastanesinde Kaba İnşaatın Yüzde 90’ı Tamamlandı

Döşemealtı Hastanesinde Kaba İnşaatın Yüzde 90’ı Tamamlandı

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