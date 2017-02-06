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Döşemealtı Kadın Futbol Takımından Gol Show

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Döşemealtı Kadın Futbol Takımından Gol Show
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren 1207 Antalya Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, İlkadım Belediye Sporu 6-0 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren 1207 Antalya Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, İlkadım Belediye Sporu 6-0 mağlup etti.

1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Samsun temsilcisi İlkadım Belediye Spor takımını Yeşilbayır Stadında ağırladı. Maçın ilk 15 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Büşra ve Orianica'nın golleriyle ev sahibi takım ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-beyaz-siyahlı ekip Kolombiya'lı yıldızları Arias ve Orianica'nın etkili oyunu ile farkı yakaladı. Döşemealtı Kadın Futbol takımı ikinci yarı da bulduğu 4 golle karşılaşmayı 6-0 kazanan taraf olurken maçın gollerini, Orianica (2), Esra Manya (2), Büşra Demirörs ve Cansu Altındal kaydetti.

Karşılaşmayı Döşemealtı Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Turgay Genç, Kulüp Başkanı Hüseyin Türk, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Alın ve Zafer Yörük, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Bahşi, Hüseyin Çetinkaya, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cihan Sidel ve çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte izledi.

Maç sonrası sahaya inen Başkan Turgay Genç, kadın futbolcuları güzel futbol ve elde ettikleri galibiyet nedeniyle tebrik etti.

Döşemealtı Kadın Futbol Takımından Gol Show

Döşemealtı Kadın Futbol Takımından Gol Show

Döşemealtı Kadın Futbol Takımından Gol Show

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