Döşemealtı, Kırkpınar’da İki Başpehlivan Çıkardı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Döşemealtı Belediyesi pehlivanı Orhan Okulu, 2. Oldu.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Döşemealtı Belediyesi pehlivanı Orhan Okulu, 2. Oldu. Müsabakalar sonunda Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün başaltı güreşçileri Okan Acar 1., Hüseyin Gümüşalan da 3.cülük kürsüsüne çıktı. Acar ve Gümüşalan gösterdikleri başarıyla Başpehlivan statüsü kazandılar.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki başpehlivanlık müsabakalarında, sırasıyla rakipleri Hüseyin Şahinal, Arif Akın, Ünal Karaman, Ali Gürbüz ve Şaban Yılmaz'ı yenerek finale yükselen Orhan Okulu ile Hakkı Aygün, Osman Özgün, Recep Kara, Salih Erinç ve Hamza Köseoğlu'na üstünlük sağlayan İsmail Balaban, finalde altın kemer için karşı karşıya geldi.

Final müsabakası başlamadan önce, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ve Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu'yu tebrik etmek için er meydanına indi.

Başpehlivanlar, final müsabakasının normal süresinde birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı. "Altın puan" bölümünde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban Kırkpınar'ın başpehlivanı oldu. Kürsüye çıkan başpehlivanların kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi.

Acar ve Gümüşalan başpehlivanlık unvanı kazandı

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün başaltı güreşçileri Okan Acar ile Hüseyin Gümüşalan büyük bir başarı göstererek yarı finale çıktı ve Başpehlivan statüsü kazandılar. Müsabakalar sonunda başaltında, Okan Acar 1., Hüseyin Gümüşalan ise 3.lük kürsünse çıkarak başpehlivanlık unvanını taçlandırdılar.

Altın kemer Antalya'nın

Tarihi Kırkpınar güreşlerinin özellikle bu yıl çok sıkı geçtiğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, önemli olanın Altın Kemerin Antalya'ya getirilmesi olduğunu söyledi. Başkan Genç, "Döşemealtı Belediyesi olarak ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerine önemli yatırımlar yaptık, tesisleşmeden, alt yapıya fark yaratacak çalışmalarımız oldu. Başta Kırkpınar olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde düzenlenen güreşlerde yer alarak hem ilçemizin adını duyurduk hem de başarılı sonuçlar elde ettik. Kırkpınar'da Orhan Okulu ile finale kadar geldik. Müsabakalar öncesinde altın kemerin Antalya'ya geleceğini söylemiştim, Konyaaltı Belediyemizin güreşçisi İsmail Balaban sonuca ulaştı ve kemer de 1 yıl aradan sonra tekrar Antalya'ya geldi. Diğer taraftan başaltında mücadele eden Okan Acar 1. Hüseyin Gümaşalan ise 3'ncü oldu ve başpehlivanlık unvanı aldılar. Tüm sporcularımı, teknik heyeti tebrik ederim" dedi.