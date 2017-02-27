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Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

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Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi
Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT), ilk çocuk oyunu Harikalar Mutfağı'nı sahneledi.

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT), ilk çocuk oyunu Harikalar Mutfağı'nı sahneledi.

Döşemealtı'nın ilk tiyatrosu DHT'nin çocuk oyunu Harikalar Mutfağı, seyirci karşısına çıktı. Oyunun ilk gösterimi, Yeşilpark Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Döşemelatılıların yoğun ilgi gösterdiği oyunda salon dolup taştı. Çocuklarla birlikte velilerin de izlediği oyun çok beğenildi. Ayakta alkışlanan oyun sonunda veliler, çocuklarını oyuncularla birlikte fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Herkes için sanat

Oyun bitiminde sahneye çağırılan Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, "Bundan sonra burada hep tiyatro olacak. Dün yine burada ilçemizin ilk sinema salonlarının açılışını gerçekleştirdik. Döşemealtılılar kültürel anlamda da hizmet almaya devam edecek."

Haluk ve Ege Işık'ın birlikte yazdıkları, Kutsal Kaynak'ın yönettiği Harikalar Mutfağı, biri pasaklı ve düzensiz, diğeri temiz ve başarılı iki aşçının maceralarını konu ediniyor. Müzikli çocuk oyunu, sezon boyunca her Cumartesi saat 14.00'te Yeşilpark Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

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