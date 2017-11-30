  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C

Döşemealtında Zeytin Hasadı

» »
Döşemealtında Zeytin Hasadı
Antalya'nın en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olan Döşemealtı ilçesinde hasatta sona yaklaşıldı.

Antalya'nın en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olan Döşemealtı ilçesinde hasatta sona yaklaşıldı.

Antalya'da zeytin ağaçlarının büyük çoğunluğunun ekili olduğu bahçeler ile kaplı, özel cins ürün veren ağaçların bulunduğu Döşemealtı ilçesinde 2 ay önce başlayan zeytin hasadında sona gelindi. Zeytin ağaçlarının çiçeklenme döneminde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle rekolte düşüşünün yaşandığı ilçede az olan ürünün veriminin yüksek olması ise üreticiyi sevindirdi. Salamura için toplanan zeytinler bugünlerde zeytin yağı sıkılmak için dalından toplanmaya devam ediyor. İlçede salamura zeytinin kilosu 4-5 liradan alıcı bulurken, yeni sıkılan zeytin yağının kilosu ise 20 liradan satışa çıkarıldı.

Ekşili Mahallesi'nde zeytin üretimi yapan Ramazan Yılmaz, yaklaşık 10 dönümlük alandaki zeytin ağaçlarında dolu nedeniyle verimin düşük olduğunu kaydetti.

Buna rağmen az olan zeytinin veriminin yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz," Zeytinyağı olması beklenen zeytinleri dallarında beklettik ve olgunlaştı. Kısa süre önce plastik kasa veya çuvallara toplayıp zeytinyağı fabrikasına götürdük.Fabrikada ayıklanıp temizlendikten sonra zeytinlerimiz yağa dönüştü."dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl’de 39 Afet Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:03
  • Akhisar’da Altyapı İhtiyaçları Giderildi29 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
  • “Yurdum Öğrencileri” Spor Şöleni Başlıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Başkan Karaosmanoğlu, Birleşik Metal-iş Sendikası İle Bir Araya Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Başkan Karaosmanoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:53
  • Fok Ölümlerinin Sebebi İnsanlar29 Kasım 2017 Çarşamba 14:43
  • Karabük Lavanta Kokacak29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • Kocaeli’deki Atık Suların Yüzde 99’u Arıtılıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 13:48
  • Tema Kartal’dan Hersek Lagünü Ziyareti29 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
  • Kışladüzü’nde Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor29 Kasım 2017 Çarşamba 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti