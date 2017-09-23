Dosteli Market, 13 Bin Kişiye Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dosteli Sosyal Market'ten, bugüne kadar 13 bin kişinin faydalandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dosteli Sosyal Market'ten, bugüne kadar 13 bin kişinin faydalandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve bu sayede ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünde birer tebessüm oluşmasını sağlayan Dosteli Market ile vatandaşlar gıdadan temizlik malzemesine ve bebek bezine kadar her türlü geniş ürün yelpazesiyle ücretsiz alışveriş yapma imkânı buluyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve kent genelinde diğer merkez ilçelere de hizmet vererek vatandaşlara ulaşan Dosteli Market, Erdemli'de hizmete açılan şubesiyle de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. Eylül ayının sonunda Silifke ve aralık ayında da Tarsus'ta açılması planlanan Dosteli Market ile daha fazla vatandaşa hizmet götürülecek ve Büyükşehir Belediyesi'nin dost eli ilçelere de uzanacak.

Dosteli Market'in sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaşların isimleri durum tespit listesine yazılıyor ve kısa zaman içerisinde harekete geçen sosyal hizmet uzmanları, başvuruyu değerlendirerek, başvuru sahibinin bir "Mersin Kart" edinmesini sağlıyor. Kart sahibi olan vatandaşlar, bu yolla kartına yüklenen puanlar karşılığında her ay veya isterlerse 2 ayda bir gıdadan temizlik malzemesine ve bebek bezine kadar geniş ürün yelpazesiyle alışveriş yapma imkanı buluyor. Mersin kartlara, kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirlerken, bu karta Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yükleme yapılıyor ve kullanılmayan puanlar, kartta kalmaya devam ediyor. Fakat 2 ay içerisinde kullanılmayan kartlar bloke ediliyor.

Dosteli Market'ten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan formu doldurarak başvurularını gerçekleştirebiliyor ve daha sonra Ulu Cami Meydanı'nda bulunan Sosyal Yardım ve Danışma Merkezi'ne gerekli evrakları elden getirerek başvurularını tamamlıyorlar.