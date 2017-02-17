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Double Tree By Hilton Elazığ’da Hizmete Açıldı

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Double Tree By Hilton Elazığ’da Hizmete Açıldı
Double Tree By Hilton Türkiye'deki otel zincirlerine Elazığ'da yeni bir halka ekledi.

Double Tree By Hilton Türkiye'deki otel zincirlerine Elazığ'da yeni bir halka ekledi.

Elazığ merkez, Vali Fahribey Caddesi'de inşaat çalışmaları tamamlanan Double Tree By Hilton Elazığ Otel hizmete açıldı. Açılışa, Hilton Marka Sorumlusu Jeremy Smıth, Double Tree By Hilton Elazığ Oteli Yönetim Kurulu Başkanları Mehmet Ali Erol ile Ahmet Demir ve davetliler katıldı. Hizmete açılan DoubleTree By Hilton Elazığ'da, 110 oda, 5 süit, 1 kral dairesi, 2 engelli odası 250 kişilik birinci sınıf restoran, 600 kişilik balo salon, 600 kişilik çok amaçlı salon, sağlık merkezi, bay bayan kuaför, lobi cafe ve 200 araçlık otopark bulunuyor.

Elazığ'da Hilton oteli açtıklarından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Marka Sorumlusu Jeremy Smıth, "Otel harika oldu. Elazığ'da istihdam sağlayabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ali Erol, "Oteli her iş adamının kabul edeceği büyük bir tesistir. Bu tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çok emek harcadık. Otelde 110 adet oda bulunuyor. bunlardan 5 tane suit, 1 bir tane kral ve 2 tanesi engelli odasıdır. Ayrıca 250 kişilik birinci sınıf restoran, 600 kişilik balo salonu, 600 kişilik çok amaçlı salon, sağlık merkezi, bay bayan kuaför, lobi kafe ve 200 araçlık otopark ile hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, otel hizmete açıldı.

Double Tree By Hilton Elazığ’da Hizmete Açıldı

Double Tree By Hilton Elazığ’da Hizmete Açıldı

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