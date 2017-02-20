Doubletree By Hilton Van Oteli Çalışanlarından Kan Bağışı

Van'ın ilk uluslararası 5 yıldızlı oteli olan Doubletree By Hilton Van Otel personeli, kan bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kızılay'a...

Van'ın ilk uluslararası 5 yıldızlı oteli olan Doubletree By Hilton Van Otel personeli, kan bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kızılay'a bağışta bulundu.

Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün'ün öncülüğünde yapılan düzenlenen kampanyada otel personeli kan bağışında bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Angün, kan bağışının birey olarak bir sorumluluk olduğunu ve bir ünite kanın yeri geldiğinde hayat kurtarabileceğini söyledi. Angün, "Tüm ekibimiz bu bilince sahip çıkmış ve kan bağışında bulunmuştur. Yapılan her kan bağışı çok değerlidir. Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Angün, özellikle Kızılayın çağrısına karşılık tüm personeliyle kan bağışında bulunduklarını söyledi. Angün, "Kızılay ekibinin otele gelip kan bağışı alması bizleri çok mutlu etti. Bu sosyal sorumluluk projemizi senede iki kez yapmayı planlıyor ve aynı zamanda başka işletmeleri de kan verme konusunda destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.