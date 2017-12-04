  • BIST 104.271
  • Altın 160,989
  • Dolar 3,9273
  • Euro 4,6529
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 18 °C

Down Sendromlu Can Trafik Polisi Oldu

» »
Down Sendromlu Can Trafik Polisi Oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Can adlı Down Sendromlu genç, araçlara...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Can adlı Down Sendromlu genç, araçlara yön gösterdi.

Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik polisleri, Can ismindeki Down Sendromlu gence polis kıyafeti giydirip, resmi araçtan anons yaptırdı. Polislerin verdiği resmi polis üniformasını giyen Can, polislerle birlikte caddedeki trafik akışını kontrol edip, araçları yönlendirdi. Polis otosuna da binen engelli genç, sağlı sollu park eden araç sahiplerine yönelik Kürtçe ve Türkçe anons yaparak trafiği aksatmamalarını istedi. Can'ı gören vatandaşlar ise el sallayarak, cep telefonlarıyla görüntü aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baltacı Mehmet Paşa’nın Mezarının Türkiye’ye Getirilmesi İçin Girişim04 Aralık 2017 Pazartesi 12:38
  • Kaymakam Alibeyoğlu Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti04 Aralık 2017 Pazartesi 12:33
  • Turhallı Çiftçiler Kumluca’da04 Aralık 2017 Pazartesi 12:33
  • Down Sendromlu Can Trafik Polisi Oldu04 Aralık 2017 Pazartesi 12:33
  • Köy Okulunda Çıkartılan El Yazması İlk Gazete Bulundu04 Aralık 2017 Pazartesi 12:33
  • "Şehit Ailelerine Ve Gazilere Vefa" Projesi04 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
  • Kadınlardan Mevlit Etkinliği04 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
  • Müsiad Yönetimi Haftalık Olağan Toplantısını Oltu’da Yaptı04 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
  • Ak Gençlikten Başkan Dişli’ye Ziyaret04 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
  • Kaymakam Kaya Köylülerin Sorunlarını Dinledi04 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti