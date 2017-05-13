Down Sendromlu Çocuklardan Anneler Günü Sürprizi

Pursaklar Belediyesi Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri hazırladıkları pasta ve hediyelerle sürpriz yapıp anneler gününü kutladı.

Pursaklar Belediyesi Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri hazırladıkları pasta ve hediyelerle sürpriz yapıp anneler gününü kutladı.

Anaokulu seviyesinde belediye bünyesinde ilk ve tek olan Purksalar Belediyesi Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri, Anneler Günü için sürpriz kutlama programı düzenledi. Merkez Dede Torun Evinde gerçekleşen anneler günü programına hazırlık yapan minikler heyecanlı bir gün yaşadı. Velilere sürpriz yapan öğrenciler hazırladıkları yaş pasta ve aldıkları hediyelerle annelerinin yüzünü güldürdü. Aldıkları eğitimlerle arkadaşlarıyla kaynaşma, sağlıklı iletişim kurabilme ve yeteneklerini geliştirme yolunda büyük bir ilerleme kaydeden down sendromlu çocuklar Pursaklar Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerle geleceğe emin adımlarla yürüyor.