Down sendromlular için anlamlı proje

Down Park Kafe'de yapılan "Down'lu Garsonlar Mesleki Eğitim ve İstihdam" projesinin açılışı yapıldı.

Atakum Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun işbirliği ile hayata geçirilen proje, İŞKUR tarafından finanse ediliyor. Projede hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli (down sendromlu) 10 kişiye Servis Elemanı Yardımcısı Meslek Eğitimi verilecek. Eğitimler tamamlandığında 2 kişi Atakum Down Park Kafe'de istihdam edilecek.

Günlük her kursiyere 35 TL cep harçlığı ödenecek ve kaza ve genel sağlık sigortaları da İŞKUR tarafından yapılacak. Açılıştan önce down sendromlu gençlerden oluşan halk oyunu grubu Karadeniz yöresine özgü dans gösterisinde bulundular. Projenin açılışında bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde ve toplumun yararına olan projeleri seri bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız bu sevimli sevgili yavrularımızı toplumla kaynaştırma, iletişimlerini artırma adına bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzun bütün fertlerine eşit yaklaşan, ihtiyaçları doğrultusunda bir belediyecilik sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından havaya balonlar uçurularak projenin açılışı gerçekleştirildi.