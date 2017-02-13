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Dr. Abdil Yılmaz, Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne Atandı

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Dr. Abdil Yılmaz, Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne Atandı
Kars'ta 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Kars İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Dr. Zafer Yılmaz, bugün görevini İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr....

Kars İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı.

Kars'ta 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Kars İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Dr. Zafer Yılmaz, bugün görevini İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Abdil Yılmaz'a devretti.

Kars İl Sağlık Müdürü görevine bugün başlayan Dr. Abdil Yılmaz, "İl Sağlık Müdürü olarak, kendi memleketimde hemşerilerimize hizmet edecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ve bu görevin şahsım adını onur verici olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Yılmaz, "Hizmet etmek bir ekip işidir bizde ilimizde bulunan tüm sağlık personelleri, hastanelerimiz, doktorlarımız ve yardımcı sağlık personellerimiz ile birlikte görevimizi yerine getirerek bize layık görülen bu hizmeti en iyi şekilde halkımıza sunacağımıza inanıyorum. Sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi, hemşehrilerimize etkin, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunumu için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

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