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Dr. Açıkgöz: “Kalça Çıkığında Erken Teşhis Önemli”

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Dr. Açıkgöz: “Kalça Çıkığında Erken Teşhis Önemli”
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, kalça çıkığı hastalığında erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar elde edildiğini...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, kalça çıkığı hastalığında erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Bursa'da özel bir hastanede "Kalça Çıkığı Hastalarla Buluşma" toplantısı düzenlendi. Kalça çıkığı tedavisi gören ve sağlığına kavuşan ailelere hitap eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, bebeklerdeki kalça çıkığının güncelliğini hala koruyan önemli bir ortopedik mesele olduğunu söyledi. Kalça çıkığının en önemli ortopedik rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade eden Açıkgöz, akraba evliliklerinden doğan bebeklerde gelişimsel kalça çıkığı riskinin daha fazla olduğunu ifade etti. Hastalıkta erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Açıkgöz, "Bebeklerde yüzde 1.4 görülüyor. Ülkeden ülkeye değişik oranlarda görülmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 15-20 bin bebekte görülüyor. Bu hastalığın erken teşhisi, erken tedavisi başarılı sonuçlara sebep olabilmektedir. Kalçada oluşabilecek sakatlıkları önlemek mümkündür. Yani önlenebilir bir hastalıktır. Bandajlar, ateller veya alçılarla daha başarılı neticeler alınması mümkündür. Bu hastalığın önlenebilir bir hastalık olması sebebiyle hem teşhisinde, hem tedavisinde hepimize görevler düşüyor. Gerektiği zaman doktor arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle özellikle risk grubunda, kız çocuklarda, yakın akraba evliliklerinden doğan çocuklarda, çoğul doğumlarda, doğuştan ayaklarında deformite olan bebeklerde ultrason tetkikini ve doktor kontrollerini ihmal etmemek lazım. Erken dönemde yüzde 96'ya varan oranda başarı sağlanıyor " dedi.

"Akraba evliliğine dikkat"

Akraba evliliklerinin kalça çıkığı hastalığının görülmesinde önemli bir sebep olduğunu belirten Tayfun Açıkgöz, "Ülkemizde yakın akraba evliliklerinin sıklığı hastalığın yüksek oranda görülmesine sebep olmaktadır. Teşhisteki gecikmeler de buna eklenince bebekler ameliyatsız tedavi dönemini yitirebilmektedirler" diye konuştu.

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