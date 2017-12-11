Dr. Aynur Dağdemir’i Tıp Öğrencileri Yine Unutmadı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Topluluğu tarafından Doktor Aynur Dağdemir anısına bu yıl ikincisi düzenlenen bilgi yarışmasına yoğun katılım...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Topluluğu tarafından Doktor Aynur Dağdemir anısına bu yıl ikincisi düzenlenen bilgi yarışmasına yoğun katılım oldu.

Bilgi yarışması, OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salonda düzenlendi. Toplam 18 takımın katıldığı ve 54 yarışmacının yarıştığı bilgi yarışmasında final nefes kesti. Finalde yarışan dönem 4 ekibi "grup stemi dönem" 3 grubu olan "bilinçli tesadüfü'nü son soruda mağlup ederek birinci oldu. Yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerini OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Güngör taktim etti.

Yarışmadan ardından bir konuşma yapan OMÜ Sağlık Topluluğu Başkan Yardımcısı İsmail Can Bilgin, "İkincisini düzenlediğimiz Aynur Dağdemir bilgi yarışmasını başarılı bir şekilde ekipce yine sonuçlandırmış bulunmaktayız. Katılan yarışmacı arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan öğrenci arkadaşlarımıza Sağlık Topluluğu ailesi adına teşekkür ederiz" dedi.