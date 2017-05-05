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Dr. Barçın’dan Kutlama Mesajı

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Dr. Barçın’dan Kutlama Mesajı
Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü" ve "12 Mayıs Hemşireler Günü" ile "12-18 Mayıs...

Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü" ve "12 Mayıs Hemşireler Günü" ile "12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Barçın, mesajında, "Hemşirelik, bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bir sağlık disiplinidir. Sağlık hizmetleri içerisinde, hemşirelik hizmetlerinin organizasyonu ve iş gücü planlaması, kaliteli bakım hizmetlerinin sunulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, insan sevgisiyle dolu, şefkat, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor ama onurlu ve kutsal bir meslektir. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları mesleklerinin ne denli önemli olduğunun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü zor koşullarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin hafta ve günlerini kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye belirtti.

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