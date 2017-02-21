Dr. Gedikli: “Sargana Şehitleri Anıtı Dikilmeli”

Dilbilimci ve araştırmacı-yazar Dr. Yusuf Gedikli, Akçaabat'ın kurtuluşunun 99. yıldönümünde İstanbul Avrupa yakası Akçaabatlılar Sosyal Dayanışma...

Dilbilimci ve araştırmacı-yazar Dr. Yusuf Gedikli, Akçaabat'ın kurtuluşunun 99. yıldönümünde İstanbul Avrupa yakası Akçaabatlılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde konuştu. Gedikli, Sargana şehitlerinin unutulmaması gerektiğini, şehitlerin anısını yaşatacak bir anıt dikilmesinin çok uygun olacağını belirtti.

Sunucu Metin Korkmaz'ın yönettiği panelde, Prof. Dr. Orhan Gedikli, derneğin kuruluşundan bu güne geçirdiği süreci anlattı. Dr. Fethi Gedikli de, Akçaabat'ta yetişen kültür ve sanat adamlarından bahsetti. Prof. Dr. İsmail Hakkı Şener ise Akçaabat'ta eğitimin dünü ve bugününü anlattı. Dr. Yusuf Gedikli ise yaptığı konuşmada, Sargana şehitlerinin unutulmaması gerektiğini, şehitlerin anısını yaşatacak bir anıt dikilmesinin çok uygun olacağını ifade etti.

İstanbul Avrupa yakası Akçaabatlılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali İhsan Hacısalihoğlu, paneli dinleyenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.