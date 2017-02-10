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Dr. Happani, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

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Dr. Happani, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Kilis İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Suriyeli Göçmenlere İnsani yardım yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile...

Kilis İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Suriyeli Göçmenlere İnsani yardım yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Müdür Dr. Turgay Happani, 5 Yaş altı Suriyeli çocuklara yönelik 15 Şubat 2017'de başlatılacak aşı kampanyası ve Kilis'teki hizmete girecek olan Göçmen Sağlığı Merkezi hakkında bilgilendirme yaptıklarını, daha sonra karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Dr. Happani, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Dr. Happani, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

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