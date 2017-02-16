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Dr. Hasan Alma; "Doğalgaz Tüketiminde Tasarruf Etmeliyiz"

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Dr. Hasan Alma; "Doğalgaz Tüketiminde Tasarruf Etmeliyiz"
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi tarafından "Türkiye'de Doğal Gazın Tarihi ve Geleceği" isimli bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi tarafından "Türkiye'de Doğal Gazın Tarihi ve Geleceği" isimli bir konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Doğal Gaz Dairesi Başkanı Dr. Hasan Alma konuşmacı olarak katıldı. Doğal gazın ithal edilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Alma, bu nedenle tüketimde tasarrufa dikkat edilmesi gerektiğin söyledi.

Doğal gazın Türkiye'de geç kavuşulmuş bir nimet olduğunu dile getiren Dr. Alma, 2001 yılından itibaren yapılan büyük atılımlarla 76 milyona ulaştırılmış bir doğal gaz ağı kurulduğunu söyledi. Doğalgaz tüketimi ile ilgili bilgiler veren Dr. Alma, "Mayıs 2001 tarihinde Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden sonra yapılan enerji reformu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, uygun fiyata ve rekabete dayalı bir piyasada çevreye zarar vermeyecek şekilde sunulmuştur. Türkiye'de temel tüketim verilerine bakıldığında ilk üç sırayı alan illerimiz sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa olmuş. Sektörlere göre tüketim dağılımı ise elektrik, sanayi, konut olarak sıralanıyor. 76 ilde 68 dağıtım şirketi var ve bunların 14 milyon abonesi bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'de kullanılan doğal gazın yüzde 99'unun ithal edildiğini belirten Dr. Alma, "2015 verilerine göre Türkiye, doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 16'sını İran'dan, yüzde 13'ünü ise Azerbaycan'dan ithal ediyor. Her doğal gaz molekülü için yurt dışına ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla doğalgaz tüketiminde dikkatli olmalıyız. Türkiye'ye baktığımızda evlerde doğalgaz tüketiminin yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kış ayları konfor sıcaklık aralığı 15-20 derece olması gerekirken, tercih edilen sıcaklık aralığı 23-24 derece civarında. Her 1 derecenin doğal gaz tüketimine etkisi yüzde 6-7 oranında oluyor. Konfor sıcaklığında her 1 derecelik fedakarlığın tüketim değeri 8 milyon metreküpe karşılık geliyor. Buda günde 1,2-1,5 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'de doğal gazın kar marjının sıfıra yakın olduğunu belirten Dr. Alma, "Doğal gaz ucuz olmamalı. Ödeme güçlüğü olanlar için doğrudan destek uygulanmalı. Sosyal yardımlar kömür değil doğal gaz şeklinde yapılmalıdır" önerisinde bulundu.

Konferansın sonunda Dr. Hasan Alma'ya katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.

Dr. Hasan Alma; "Doğalgaz Tüketiminde Tasarruf Etmeliyiz"

Dr. Hasan Alma; "Doğalgaz Tüketiminde Tasarruf Etmeliyiz"

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