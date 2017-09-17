  • BIST 107.742
  • Altın 146,014
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 23 °C

Dr. İsmet Kalkan Hayata Veda Etti

» »
Dr. İsmet Kalkan Hayata Veda Etti
Motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucularından olan Dr. İsmet Kalkan, vefat etti.

Motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucularından olan Dr. İsmet Kalkan, vefat etti.

Türkiye'nin ilk motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucuları arasında yer alan Dr. İsmet Kalkan, 56 yaşında hayata veda etti. Bir süredir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Dr. Kalkan'ın ölümü tıp, 112 Acil sistemi ve amatör telsiz dünyasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Dr. Kalkan adına pazartesi günü saat 15.00'te Narlıdere'de bulunan 112 Komuta Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Dr. Kalkan'ın cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Dr. İsmet Kalkan kimdir?

1961 yılında İzmir'de doğan İsmet Kalkan, Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar 112 Acil'de istasyon sorumluluğu ve yöneticilik yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce 14 Mart 2009 günü göreve başlatılan motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucularından, İzmir Tabip Odası ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği üyesi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şube Başkanı (TA3AGA) Dr. İsmet Kalkan, meslektaşı Dr. Belgin Kalkan ile evli ve bir kız evlat babasıydı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaçatı Ve Çeşme’nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı17 Eylül 2017 Pazar 22:48
  • Parkta Satranç Keyfi17 Eylül 2017 Pazar 22:23
  • Datçalı Servis Minibüsleri Tüm Tedbirleri Aldı17 Eylül 2017 Pazar 22:13
  • Kötekli Arenası’nın Baş Boğası Şımarık17 Eylül 2017 Pazar 21:53
  • Kktc’de 24. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği Yapıldı17 Eylül 2017 Pazar 21:13
  • Thk Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası Gerçekleştirildi17 Eylül 2017 Pazar 20:33
  • Bakan Arslan: “Millete Diklenmeden, Hizmet Ederek Desteği Arttıracağız”17 Eylül 2017 Pazar 20:13
  • Suriyelilerden Sıfır Noktasında Terör Örgütü Pyd’ye Tepki17 Eylül 2017 Pazar 19:18
  • Kilis’te Çocuk Festivali Düzenlendi17 Eylül 2017 Pazar 19:18
  • Esenler’de Pazar Yeri İçin Yapılan Halk Oylamasının Sonuçları Belli Oldu17 Eylül 2017 Pazar 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti