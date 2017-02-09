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Dr. Özen, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Filyos Projesi Gecikmezdi"

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Dr. Özen, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Filyos Projesi Gecikmezdi"
"Yeni Türkiye İçin Evet Kampanyası" saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili...

"Yeni Türkiye İçin Evet Kampanyası" saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ünal ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Hayal olarak görülen Filyos Projesi'nin; birçok bürokratik engel ve mevcut hantal bir yapı yüzünden anca geçtiğimiz günlerde temeli atıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemine Evet denilmesinin gerekiyor" dedi.

Başkan Ünal "Evet" ile yeni Türkiye'de icraatların daha hızlı gerçekleşeceğini savundu. Dr. Hasan Özgür Özen yaptığı açıklamalarda Yeni Türkiye'de hızlı karar alan, hızlı icraat ve reformlar yapan etkin bir yönetim modeli

oluşturulacağını belirtti. Dr. Özen "Cumhurbaşkanlığı sistemine önceki yıllarda geçilmiş olsaydı, şu an Filyos projesi çoktan hayata geçmiş olurdu" dedi.

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